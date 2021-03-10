Sözcü Çelik: 'Pula tepki gösterilmedi' diyenlerin sözleri doğru değil

Son dakika haberi! Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Papa Franciscus'un Irak ziyareti sırasında bastırılan pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkilerini dünkü basın toplantısında dile getirdiğini, belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan'da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı sergiledikleri duruşu söylediğini belirtti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, dün de yanıt verildiği halde Türkiye Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ve Cumhur İttifakı'nı sorgulayanların içine düştüğü durumun vahim olduğunu ifade eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:



"Dünkü ifade ettiğim duruşumuza rağmen, 'iktidar tepki göstermiyor' diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur. Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır."



Sınırlar içinde ve ötesinde yürütülen güvenlik operasyonlarının, bu irade ve kararlılığı gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:



"Sadece kara sınırlarımızda değil mavi vatanımızda da aynı hassasiyete sahip olduğumuza yedi düvel şahittir. Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza 'milli güvenlik sorunu' diyen şuursuz zihniyettir. Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği her laf yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır. Bu konuda milletimizin en ufak bir kuşkusu yoktur. Paçavra haritaları esas alarak Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı şuursuzca sorgulamaya kalkanların, Doğu Akdeniz'den Ermenistan'a, Suriye'den Libya'ya kadar gösterdiği duruşu da milletimiz yakından takip etmektedir. Bizim esas aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Vatanımız hakkındaki her türlü paçavra haritayı, söylemi ve projeyi yok hükmünde kılmaya kudretimiz tamdır."