Sözcü gazetesi davasında gerekçeli karar

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçede, Zaman gazetesinin kapatılmasının ardından algı faaliyetlerinin Sözcü gazetesi tarafından yapılmaya çalışıldığı öne sürüldü.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 165 sayfalık gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, Sözcü gazetesinin kritik dönemlerde 'FETÖ'ye adeta can simidi olduğu' iddia edildi.

Zaman gazetesi kapatılmasından sonra algı faaliyetlerini görevinin Sözcü gazetesi tarafından yapılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Gazetenin her ne kadar örgütle arasında organik ve hiyerarşik anlamda bağ yok ise de bilerek ve isteyerek örgütün amacına hizmet ettiği savunuldu.