Sözcü İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın birazdan Putin'le telefon görüşmesi olacak

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

(Dörtlü Suriye Zirvesi) Suriye toplantısının ikincisi Şubat'ta İstanbul'da olacak.

Turizm gelirleri artıyor, 50 milyon turist hedefi uzak değil.

Yarın Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri verilecek.

(Barış Pınarı Harekatı) ABD ve Rusya ile anlaşma sonrası gelişmeler izleniyor. Güvenli Bölge'nin kurulması için BM ile çalışma sürüyor. Mültecilerin dönüşü, BM'nin belirlediği üç ana kritere göre olacak. Güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşler sağlanacak.

Cumhurbaşkanımınızın birazdan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi olacak.

(Suriye'de anayasa çalışması) Rejimin özgür seçimden kaçtığını gayet iyi biliyyoruz.

(Libya'da siyasi karışıklık) Siyasi sürecin BM çatısı altında yürümesi için çalışacağız.

(Siyasette mal varlığı tartışması) Cumhurbaşkanımızın mal varlığı, mal beyanı bellidir.

(ABD ile F-35 gerilimi) ABD iç siyasetinin konusu haline gelmiş durumda.