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Sözcü Kalın, ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, enerji güvenliği, savunma iş birliği, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 23:06

Sözcü Kalın, ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland ile görüştü

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması açıklaması

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Suriye, Azerbaycan, Ermenistan ve İsrail gibi bölgesel konular ele alınırken, enerji güvenliği, savunma iş birliği, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

İstanbul'da 29 Mart'ta yapılan toplantının Rusya-Ukrayna müzakerelerine olumlu bir ivme kazandırdığı belirtilirken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması noktasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceği muhataplara aktarıldı.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının hayata geçirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirilirken, bu mekanizmanın ikili ilişkilerin seyrine pozitif etki yapacağı beklentisi ifade edildi.

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