Sözcü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı'yla görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Suriye ve Libya’daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş ve ateşkes sağlanması konusunda Türkiye’nin girişimlerine destek verilmesinin önemi vurgulandı.



Görüşmede ayrıca, Irak ve İran’da meydana gelen gelişmeler ele alınmış, ülkemizin itidal çağrısı yinelenmiş ve gerilimin azaltılması konusunda çaba sarfedilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.