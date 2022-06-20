Sözcü Kalın: PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını bekliyoruz
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Brüksel'deki müzakerelerle ilgili açıklama yaptı. Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi. Kalın, PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini, İsveçli yetkililerin de bu yönde ifadelerde bulunduğunu belirtti.
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