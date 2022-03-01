Sözcü Kalın: Tablo umut verici değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereleri değerlerlendirdi. Tarafların öncelikle ateşkes ve sivillerin güvenliğini ele alması gerektiğini belirten Kalın, müzakere masasının zaman kazanma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.



Sözcü Kalın, "Eğer müzakereler zaman kazanmak, yani askeri stratejiyi hayata geçirmek için zaman kazanmak için kullanılırsa bu bir sonuç üretmez. Rusya'nın bu askeri hareketliliği arttırması barış sürecine katkı sağlamaz. Bu askeri saldırılar devam ederse, o zaman müzakerenin zemini ortadan kalkacak" dedi.



Kalın, iki ülke arasında gerçekleştirilecek ikinci görüşmenin ise bazı teknik sebeplerden dolayı bir kaç gün gecikmeli gerçekleşebileceğini söyledi.



CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kalın, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulama gibi bir planı olmadığını ve böyle bir talep de gelmediğini söyledi.



Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulama planı olmadığını söyleyen Sözcü Kalın, "Bizim Rusyaya karşı yaptırım uygulama gibi bir paketimiz, planımız yok. İki sebepten, birincisi bizim burada kendi ulusal çıkarlarımız söz konusu. İkinci olarak Rusya ile konuşabilecek bir aktörün olması gerekiyor. Herkes köprüleri attığında Rusya ile kim konuşacak. Batılı dostlarımız Rusya ile iletişim kanallarının açık olmasının önemli olduğunu söylüyorlar" dedi.



Ukrayna'ya saldırının Rusya'ya da zarar verdiğini söyleyen Kalın, "Savaşı derinleştirmek yaygınlaştırmak yerine burada onurlu bir çıkış olarak ateşkes müzakerelerini derhal devreye sokup, buna bir şans verip. Oturup ciddi konuları konuşmak Rusya'nın da yararına olur. Savaşı derinleştirme ve yoğunlaştırma yoğluna giderlerse bu Rusya'yı da daha zor bir duruma sokar" açıklamasında bulundu.

