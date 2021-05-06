Sözcü Kalın'dan AB'ye mülteci tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, AB üyesi ülkelerin Suriyeli mültecileri geri itmesine tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı - DHA 06.05.2021 - 14:44 | Son Güncelleme : 06.05.2021 - 14:47

Sözcü Kalın'dan AB'ye mülteci tepkisi

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme politikasını eleştiren bir paylaşım yaptı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"(AB üyesi ülkelerin salgın boyunca denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme uygulamaları nedeniyle en az 2 bin kişi öldü.) Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak. Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek."

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