Sözcü Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Sözcü Kalın, A Haber yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi: "Gayet iyi hamdolsun. Sağlık durumu, sesi gayet iyi geliyordu. Düne göre, evvelsi güne göre çok daha iyi. Doktorlarımızın da öngörüsü inşallah birkaç gün içerisinde negatife döneceği yönünde. Hepimiz tabii ona dua ediyoruz, hanımefendiye dua ediyoruz. Hamdolsun doktor arkadaşlarımızın bizlere aktardıkları kadarıyla ve beyefendiyle yaptığım görüşmeye binaen hafif geçtiğini ifade etti."