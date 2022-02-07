Sözcü Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Sözcü Kalın, "Doktorların öngörüsü birkaç gün içerisinde negatife döneceği yönünde" dedi.

Haberler - NTV Haber 07.02.2022 - 23:28 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 23:31

Sözcü Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı 'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Sözcü Kalın, A Haber yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi: "Gayet iyi hamdolsun. Sağlık durumu, sesi gayet iyi geliyordu. Düne göre, evvelsi güne göre çok daha iyi. Doktorlarımızın da öngörüsü inşallah birkaç gün içerisinde negatife döneceği yönünde. Hepimiz tabii ona dua ediyoruz, hanımefendiye dua ediyoruz. Hamdolsun doktor arkadaşlarımızın bizlere aktardıkları kadarıyla ve beyefendiyle yaptığım görüşmeye binaen hafif geçtiğini ifade etti."

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