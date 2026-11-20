KAYYUM ATANDI

Kanala ve internet sitesine de kayyum atanmıştı.

Başsavcılık, “Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği ve FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine kayyum atandığı”nı ifade etmişti.

Kayyum kararının Sözcü , Korkusuz, Tavır gazetelerini kapsamadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA BİLİNEN VE SUÇLAMALAR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Akbay'a yönelik iddialar dikkat çekti.

Uzun süredir yurt dışında bulunan Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay'ın terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddia edildi.

Başsavcılık, gelen ihbarlar ve iddialar üzerine el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ana başlıklarıyla şu bilgiler ve iddialar yer aldı:

“Burak Akbay’ın FETÖ/PDY’nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddialarına yer verildiği, Burak Akbay hakkında İstanbul (Kapatılan) 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/462 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılaması devam ederken mahkemenin Burak AKBAY yönünden mali yönden değerlendirme yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunulması ile işbu soruşturmaya başlanıldı."

"Yürütülen soruşturma kapsamında celp edilen MASAK raporlarının incelemesi neticesinde; şüpheli Burak Akbay’ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren bahse konu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine, söz konusu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş, SZC TV ve Sözcü Gazetesinin bulunduğu adreslerde ve şirket yöneticileri/yetkilileri olduğu tespit edilen (4) şahsa yönelik 17.11.2026 günü eş zamanlı arama el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Yine söz konusu soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş. ye İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliği'nce TMSF’nin kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir.”

SÖZCÜ GRUBU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sözcü Grubu'nun avukatı Ersan Barkın da soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Barkın, soruşturmanın 2016'da açılan bir dosya olduğunu; Emin Çölaşan, Necati Doğru, Rahmi Turan gibi gazetecilerin yargılandığını ve Yargıtay'ın bozması sonrası beraat kararları verildiğini belirtip Akbay'ın o dönem savunma yapmadığı için kendisiyle ilgili hüküm kurulmadığını vurguladı.