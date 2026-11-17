Sözcü TV'nin televizyon binasına sabah saatlerinde polis tarafından operasyon yapıldı.



Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, binada arama yapılıyor.



NTV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alındı. Kanalın resmi avukatı da TMSF tarafından kayyum atandığını bildirdi.



Sozcu.com.tr’de yer alan duyuruda televizyon kanalı ve internet sitesine kayyum atandığı, Sözcü Gazetesi, Tavır Gazetesi ve Korkusuz Gazetesi içinse böyle bir uygulama olmadığı ifade edildi.



Resmi bir açıklama gelmezken, operasyonun gerekçesi ve hangi savcılık tarafından yapıldığı henüz belli değil.