Sözde 'Amerikan generalinin' akılalmaz dolandırıcılık oyunu

Kocaeli'de yaşayan bir kadın, dolandırıcıların kurbanı oldu.

İddiaya göre; N.Ç. isimli kadın, 26 Haziran 2019 yılında İnstagram üzerinden ismini "Master Paul" olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı.

İkilinin arasında bir süre sonra gönül ilişkisi başladı. Amerikan generali olduğunu ve Suriye'de görev yaptığını söyleyen Paul, görev sebebiyle emekli olacağını, emekli ücreti olarak da kendisine 4 milyon dolar ikramiye verileceğini söyledi.

Bu parayı Türkiye'de muhafaza etmek istediğini, paranın Türkiye'ye aktarılabilmesi için gümrüklerden geçirmek adına para ödenmesi gerektiğini N.Ç.’ye dile getiren sahte kimlikli Master Paul, güven kazandıktan sonra onunla evlenmek istediğini söyleyerek, para istemeye başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tüm bunlara inanan kadın, dolandırıcıya farklı tarihlerde toplam 60 bin dolar gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ç., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yapılan incelemelerde dolandırıcılık olayını Sadık G.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Savcılık tarafından banka kayıtları tetkik edildiğinde müşteki tarafından Sadık G.’nin ve 3 şirket hesabına para transferlerinin yapıldığı tespit edildi.

"ORGANİZASYON İÇİNDE HAREKET ETTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Duruşmaya mağdur N.Ç. katıldı. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen N.Ç., "Güven verici davranışları neticesinde yaklaşık 60 bin dolar parayı kendisinin belirttiği hesaplara değişik tarihlerde gönderdim. Daha sonra durumun farkına vardım ve dolandırıldığımı anladım. Dosyada isim geçen şirketlerin organizasyon içinde hareket ettiklerini düşünüyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.



