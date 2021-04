Sözde ilaç mucidine dolandırıcılık davası

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Erdal Can A. (35) , bir süre önce M.Ş. ile eşinin sahibi olduğu Yeniköy’deki bir yalı dairesini kiraladı. Taraflar aylık 12 bin dolarlık kira bedeli üzerinde anlaştı. Kira kontratı A.’nın bir şirketi adına yapıldı. A.’nın bir diğer şirketi ise kefil oldu. A., söz konusu yere taşındıktan sonra kira ödemelerinde sorun çıktı.



BİR LİRA BİLE ÖDEMEDİ



Taraflar arasında yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmayınca ödenmeyen 100 bin dolara yakın biriken kira bedeli için icra takibi yapıldı. Bir yandan da Erdal Can A.’nın tahliyesi için dava açıldı. A., icra takibine itiraz etti. M. Ş.’nin avukatı bir yandan da A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, savcılık suç duyurusunda, A’nın gösteriş amaçlı lüks villa veya yalı kiraladığı ancak hiçbir yere ödeme yapmadığı öne sürüldü. Dilekçede, “Şüpheli, müvekkilere ait yalı dairesinde aylarca kalmasına rağmen 1 lira bile ödeme yapmadı” denildi. Savcılık dilekçesinde, A. adına kayıtlı 10’a yakın şirketin adresine gidildiğinde, anılan adreslerin boş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

MALİ SIKINTIYA GİRDİM



Savcılık soruşturması kapsamında Erdal Can A.’nın da ifadesi alındı. A. ifadesinde, yaşadığı mali sorunlar nedeni ile ödemeyi yapamadığını belirterek “Borçlarım nedeni ile Mas Holding’i 2018 yılı ortasında Ruslara sattım. Bu şahıslardan da alacağımı alamayınca maddi durumum iyice bozuldu” dedi.



Yürütülen soruşturma sonrası Savcı Ömer Porgalı, A. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemi ile dava açtı. ‘Dolandırıcılık’ suçlaması ile hazırlanan iddianamede özetle “Şüpheli yüksek ücretle daire kiraladı. Bu konuda başka şahısların da şikâyeti bulunuyor. Şüpheli kendisini şirket sahibi varlıklı biri olarak tanıttı” denildi. Hazırlanan iddianame İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.



AVUKATI: HUKUKİ İHTİLAF VAR



Açılan davaya ilişkin Hürriyet gazetesine açıklama yapan Erdal Can A.’nın avukatı ise “Her ne kadar müvekkil hakkında dolandırıcılık iddiası ile dava açılmışsa da iddiaların dayanağı müştekilere ait taşınmazın kira alacağından ibarettir. Dolayısı ile bu, hukuki bir ihtilaftır ve dolandırıcılık suçunun yasal unsurları mevcut değildir. Müştekiler hakkında, iftira suçundan dolayı suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek isteriz” dedi.



Öte yandan, elinde 422 ilacın patentinin bulunduğunu öne süren Erdal Can A. bir çok yerde kendisini ‘mucit veya biyolog’ olarak tanıtıyor. Dava dosyasına göre ise Erdal Can A. lise mezunu.

ÖĞRETİM ÜYESİ DE KİRASINI ALAMADI



Erdal Can A. hakkında benzer bir şikayeti ise öğretim üyesi A. K.’in yaptığı belirlendi. A. K., de yalı dairesini kiralayan A.’dan kira alacağını alamayınca savcılığın yolunu tutan bir diğer isim oldu. A. hakkında B. A. isimli bir kişinin de suç duyurusunda bulunduğu anlaşıldı. A.’ya toplamda 1 milyon 230 bin lira verdiğini öne süren B. A., verdiği paralara karşılık aldığı senetlerin de ödenmediğini iddia etti. Öte yandan, Erdal Can A. da, B. A.’dan, kendisini tehdit ettiği gerekçesi ile şikâyetçi oldu.