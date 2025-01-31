Sözde iş insanının çelenk oyunu: Ünlü isimler adına kendi nişanına 312 bin liralık çelenk yolladı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Mehmet Ali Yıldız’ın işlettiği çiçekçi, geçen yıl 11 Aralık günü kendisini Aziz Yıldırım’ın yeğeni ve iş ortağı olarak tanıtan T.Y.’nin nişan töreni için 86 adet çelenk siparişi aldı.



T.Y., ünlü iş adamları ve siyasiler adına kendi nişanına gönderilecek 312 bin lira değerinde sipariş verdi.



Sözde iş insanının siparişleri 21 Aralık’ta nişan törenine teslim edildi.



Ancak iki ay boyunca çiçeklerin parası ödenmedi.



Çiçekçi Yıldız, T.Y.’den şikayetçi oldu.

86 çelenk, 101 gül buketi ve 50 adet gülü söylenen tarihte, istenen yere teslim ettiklerini anlatan çiçekçi Yıldız, “Fatura kesildi daha sonra ödeme yapılacağını söyledi. Yine ertelendi. Avukat süreci başladı. Daha sonra bu süreç başlayınca tehditler de başladı, hakaretler, tehditler.” diye konuştu.



Teslim edilen ürünlerin değerinin 312 bin lira olduğunu söyleyen Yıldız, “İş ortaklarının ünlü iş adamları olduğunu söyleyerek bunu kullandı. Zaten giden çelenklerin hepsi de ünlü işadamlarının isimleri var, siyasi partiler var.” şeklinde konuştu.

“NATO GENEL SEKRETERİ İLE ŞU ANDA TOPLANTIDAYIZ”



Yıldız, tüm zararın kendisine kaldığını ve tedarikçilerine karşı zor durumda olduğunu belirterek, şunları anlattı:



"Zararımızın karşılanmasını bekliyoruz. Toplantıda olduğunu söylüyordu, araçta olduğunu, meşgul olduğunu, daha sonra arayacağını söylüyordu."