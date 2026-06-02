Sözde yatırım şebekesinden dev vurgun: Çok sayıda akaryakıt istasyonuna el konuldu

Bankaların kurumsal kimliklerini kullanarak kendilerini banka yöneticisi ve yatırım uzmanı olarak tanıtan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, banka görsellerini izinsiz kullanıp, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketlerle haksız kazanç sağlayan bir şebeke tespit edildi.

27 ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI, 89 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şebekenin bu yöntemle 60 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 27 şehirde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.

AKARYAKIT İSTASYONLARI VE DOLUM TESİSİNE EL KONULDU

Soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, suçtan elde edildiği belirlenen 4 milyar 606 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el koydu.

El konulan mal varlıkları arasında dört şirket ile 15 akaryakıt istasyonu ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisi de bulunuyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.