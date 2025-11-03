Sözleşmeli er Altay'ın acı ölümü
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, memleketine izinli olarak gelen Sözleşmeli Er Altay Aktaş, yaşamını yitirdi.
Kaza, önceki gün saat 02.00 sıralarında Çay-Dinar karayolunun Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi.
A.D. (55) yönetimindeki TIR ile Altay Aktaş yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan Altay Aktaş, ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.
TIR şoförü A.D. gözaltına alındı.
MEMLEKETİNE İZNE GELMİŞTİ
Mardin'de görevli Sözleşmeli Er Altay Aktaş'ın memleketine izne geldiği öğrenildi.
Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Vefat eden gencimiz Akkonak nüfusuna kayıtlı. Mardin 70. Mekanize Tugayı'nda görevli sözleşmeli er. Akkonak köyünde askeri törenle uğurlanacak." dedi.
