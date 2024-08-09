Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvurularının başlayacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerinin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurularının 13 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.

Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvurularının başlayacağı tarih belli oldu



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" adresinden elektronik başvuru formu doldurularak, 13-15 Ağustos'ta alınacak. Atama işlemleri, 22 Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024'ten itibaren yapılacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Filenin Sultanları yarı finalde: TVF Başkanı Üstündağ NTV'ye konuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

İsrail'den Lübnan’da bir suikast daha: Hamas yetkilisi öldü

İsrail'den Lübnan’da bir suikast daha: Hamas yetkilisi öldü

Yalova'da bir kişinin banka hesabındaki 6,6 milyon lirayı boşaltan zanlı tutuklandı

Yalova'da bir kişinin banka hesabındaki 6,6 milyon lirayı boşaltan zanlı tutuklandı

Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Yüzüne kadın çorabı geçirip patronunun parasını gasbetti: 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yüzüne kadın çorabı geçirip patronunun parasını gasbetti: 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yelkencilerin rüzgarla mücadelesi başladı

Yelkencilerin rüzgarla mücadelesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbola kavga ve ideoloji girmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbola kavga ve ideoloji girmemeli

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...