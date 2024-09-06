Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin'den mülakat sonuç tarihine yönelik açıklama

Binlerce öğretmen adayının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek haberde. 20 bin öğretmen ataması sürecinde mülakat 10 Ağustos'ta sona erdi ancak sonuçlar hala açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakata karşı açılan davalar nedeniyle sonuçları hala açıklayamadıklarını söyledi.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaparak atamalarda mülakatın ağırlığını yüzde 100'den yüzde 50'ye indirmişti.



Değişikliğin ardından, mülakat sistemine karşı olan sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri yönetmeliği Danıştay'a taşımıştı.



CNN Türk yayınına konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sonuçların açıklanması için Danıştay'ın kararını beklediklerini söyledi.



Tekin, "Eğer davalar olmasaydı sonuçları geçen hafta açıklayıp, takvimi ilan etmiş olacaktık." dedi.



Bakan Tekin, sonuçlar açıklandıktan ve atamalar yapıldıktan sonra Danıştay'ın yönetmeliği iptal etmesi halinde ortaya telafisi imkansız zararlar çıkacağını söyledi.



Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu nedenle 1 Eylül'de yeniden mesaiye başlayacak Danıştay'dan gelecek kararı beklediklerini aktardı.