Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlara itirazlar dilekçe yoluyla 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. İtirazlar sözlü sınav komisyonları tarafından 11 Kasım tarihinde sonuçlandırılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının bugün saat 22.00'da açıklanacağını duyurdu.

Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

"20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!

Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.

Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

SONUÇLARA E-DEVLET ÜZERİNDEN ULAŞILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, adayların sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden bugün saat 22.00 itibarıyla öğrenebilecekleri açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınav süreci, 2 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlanmış, ancak Yönetmelik'teki değişikliklerin iptali için açılan davalar nedeniyle sonuçların açıklanması ertelenmişti.

Yönetmelik değişikliğiyle, sözlü sınavların etkisi %100’den %50’ye indirilmiş, adayların KPSS puanları ile sözlü sınav puanları eşit oranda dikkate alınmıştı.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma taleplerini oy birliğiyle reddetmesi üzerine Bakanlık, sonuçların açıklanmasına karar verdi.

Adaylar, sonuçlarını bugün saat 22.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor.

İtirazlar 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek ve 11 Kasım’da sonuçlandırılacak.

Atama tercihleri 14-20 Kasım’da yapılacak, sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanacak.

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