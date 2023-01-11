Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik yasa teklifini yarın Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TRTHaber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra 'ye sunacağız." dedi. Düzenlemenin 500 bin kişiyi kapsadığının altını çizen Akbaşoğlu, düzenlemeyi önümüzdeki hafta yasalaştırmak istediklerini belirtti. Akbaşoğlu, memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 zam yapılması ve en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liraya yükseltilmesini öngören yasa teklini ise Meclis Genel Kurulu'nda bugün yasalaştırmak istediklerini söyledi.

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