Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TRTHaber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM'ye sunacağız." dedi. Düzenlemenin 500 bin kişiyi kapsadığının altını çizen Akbaşoğlu, düzenlemeyi önümüzdeki hafta yasalaştırmak istediklerini belirtti. Akbaşoğlu, memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 zam yapılması ve en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liraya yükseltilmesini öngören yasa teklini ise Meclis Genel Kurulu'nda bugün yasalaştırmak istediklerini söyledi.