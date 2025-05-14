Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

'den yapılan açıklamaya göre, 2-8 Mayıs arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları

AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları

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