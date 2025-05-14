Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2-8 Mayıs arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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