Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Yer Değişikliği Kurası tamamlandı: Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonucu sorgulama

Yapılan açıklamada; "Başvuru Değerlendirme Sonuçları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edilmiştir. Başvurusu ret edilenlerden itirazda bulunmak isteyenlerin 21.08.2024 ile 22.08.2024 (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında Entegre Kurumsal İşlem Platformuna (EKİP) giriş yaparak, itiraz işlemleri bölümünden itiraz oluşturmaları, itiraz açıklaması alanını doldurmaları ve varsa itiraza ait belgelerini sisteme yükleyerek itirazlarını kaydetmeleri gerekmektedir" denildi.

