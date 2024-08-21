Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Yer Değişikliği Kurası tamamlandı: Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonucu sorgulama

"2024 Yılı 2. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası" ile ilgili duyuru geldi. Yapılan açıklamada; "Başvuru Değerlendirme Sonuçları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edilmiştir." denildi.

Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Yer Değişikliği Kurası tamamlandı: Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonucu sorgulama

, 2024 Yılı 2. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası duyurusu yayımlandı. Başvuruları 26.07.2024 Cuma - 31.07.2024 tarihleri arasında alınan eş durumu tayin başvurusunun sonuçları açıklandı.

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Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Yer Değişikliği Kurası tamamlandı: Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonucu sorgulama - 1

Yapılan açıklamada; "Başvuru Değerlendirme Sonuçları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edilmiştir. Başvurusu ret edilenlerden itirazda bulunmak isteyenlerin 21.08.2024 ile 22.08.2024 (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında Entegre Kurumsal İşlem Platformuna (EKİP) giriş yaparak, itiraz işlemleri bölümünden itiraz oluşturmaları, itiraz açıklaması alanını doldurmaları ve varsa itiraza ait belgelerini sisteme yükleyerek itirazlarını kaydetmeleri gerekmektedir" denildi. 

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