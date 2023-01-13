Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM'de

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Sözleşmeli personelin devlet kadrosuna geçişiyle ilgili hazırlanan kanun teklifi bugün Meclis'e sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 500 binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini açıkladı.



Gelecek hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.

458 BİN 615 ÇALIŞANI KAPSIYOR

Elitaş, “Belediyelerde çalışan sözleşmelilerde 3 yıl şartı aramadan kadroya geçecek. Toplam 458 bin 615 çalışanı kapsıyor. Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Mustafa Destici’nin de imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunduk” diye konuştu.

EYT AÇIKLAMASI

EYT ile ilgili çalışmayı bitireceklerini ifade eden Elitaş, "Bu konuda bizden takvim beklemeyin. Bakanlıktan metin geldikten sonra 10 günlük bir çalışma süresi olacak" dedi.

Taslak metninin henüz Meclis'e gelmediğini ifade eden Elitaş, süre gerektiğini ve yasalaştıracaklarını söyledi.

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Elitaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:



28 Kasım 2022'den başlamak üzere sözleşmeli personel kadrosundan 657 sayılı kanunun 4B kapsamında çalışma hayatlarına devam edecekler. 3 yıl üst üste sözleşmesi tekrar edilen kişiler, aday memur kadrosundan 3 yılın sonunda memur kadrosuna girmeyi hak ediyorlardı.

Bu düzenleme ile 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olanların beklemeden doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak başlayanlar 5 yıl bekleme süresine tabii olmadan doğrudan doğruya bulundukları kadroda memur kadrosuna geçecekler.



1 yıl süreyle aynı görevde çalıştıktan sonra tayin haklarını elde etmiş olacaklar. Böylece sayıları 458 bin 615 sözleşmeli personel, görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin haklarına sahip olacaklar. Kadroya geçmeyecek sözleşmelilerin hakları şahsa bağlı olarak korunacaktır.