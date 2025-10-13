Sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü: Bir ağır yaralı

Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Altınşehir Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanındaki bıçakla E.İ.B'yi (19) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.