Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Adıyaman'da iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybetti.

'ın Besni ilçesi Korupınar Mahallesi Uzay Çatı Pazarındaki bir iş yerinde M.B. ve M.K. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.B. yanında bulunan tabancayla M.K.'yi yaraladı.

Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.B. gözaltına alındı.

