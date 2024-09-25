SPA merkezine kaçak işçi baskını

Osmaniye'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren SPA merkezinde denetim gerçekleştirdi.



Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.



İş yeri sahibine çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişileri çalıştırdığı için 170 bin lira ceza kesildi.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.