Spa merkezlerine fuhuş baskını: Gözaltılar var

Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yedi şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek ile insan ticareti suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

İKİ SPA MERKEZİNE BASKIN YAPILDI

Atakum ilçesinde faaliyet gösteren iki spa merkezine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu iş yerlerinde, işletmeci ve çalışan yedi zanlıyı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında, üçü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 22 kadın, mağdur sıfatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.