Spil Dağı Milli Parkı'na 9 kızıl geyik salındı

“Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması Projesi” kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından adaptasyon süreci tamamlanan 3'ü erkek, 6'sı dişi 9 kızı geyik törenle salıverildi.



Projeyle, geçmişte Spil Dağı'nda varlığı bilinen kızıl geyiklerin yeniden üreyerek milli parktaki tür çeşitliliğinin artması hedefleniyor.



Törende konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, milli parkta yeniden geyik popülasyonunu arttırmayı amaçladıklarını belirterek, "Çok eski tarihlerdeki bilgi ve kayıtlarımızda Spil Dağı'nda geyiklerin bulunduğu söyleniyor. Biz de doğada yok olmuş türlerin tekrar yaşam şartlarına yerleşmesi amacıyla Bursa geyik üretim merkezinden 9 geyiğimizi alana getirdik. Spil Dağını tekrar geyiklerin dolaşacağı bir alan haline getiriyoruz.” dedi.



Ayrıca yaban hayatı destekleme çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Şencan, geyiklerin koruma altında olduğunu vurguladı.



Şencan, şöyle konuştu:



"Nesli koruma altında olan türler için para cezasından daha çok söz konusu türlerin avlanması, kaçak avcılığa müsaade edilmesi durumunda hapis cezası verilmektedir. Popülasyonu devamlı olarak kontrol altında tutuyoruz. Belirli noktalara 15 adet fotokapan yerleştirdik. Hem gelişimlerini hem de her yıl sayımlar yaparak kontrol edeceğiz. Bizim de amacımız Spil Dağında bulunduğunu bildiğimiz türlerin burada arttırarak Spil'in eski geyikli haline dönmesini sağlamak. Spil Dağı Milli Parkına vatandaşların tarlalarına gelen geyikler olabilir. Bizim orada yapacağımız, sadece onlara iyi davranmak. Bunlar zaten yabani geyikler. İnsanı görünce zaten kaçacaklardır."

