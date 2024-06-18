Spil Dağı'nda orman yangını

Manisa Spil Dağı'nda ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Spil Dağı'nda orman yangını

'da Spil Dağı'nda Sultanyaylası ile Turgutalp mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Spil Dağı'nda orman yangını - 1

YANGINA İLİŞKİN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yangının, orman yakınlarındaki arazisinde piknik yapan H.H.Ç'nin (38) yaktığı mangal ateşinin otluk alana sıçraması nedeniyle çıktığı iddia edildi.

H.H.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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