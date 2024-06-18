Spil Dağı'nda orman yangını

Manisa'da Spil Dağı'nda Sultanyaylası ile Turgutalp mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.



Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi.



Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

