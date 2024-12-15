Spiral makinesi ile elini kesti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde spiral makinesiyle plastik borukesmeye çalışırken elini kesen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
SüleymaniyeMahallesi Şark Sokak’ta bulunan evin bahçesinde Ziya H. (67) evinin bahçesinde spiral makinesiyle plastik boru kesimi yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu elini kesti.
Yaşlı adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından elinde uzuv kaybı oluşan Ziya H., ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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