"Spiritüel danışman" Yeliz Ergün'e inceleme: "Kendisinden 'kutsal rahibe' olarak bahsediyordu"

"Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlıyım" diyerek kendisinin tarikat lideri olduğunu iddia eden Yeliz Ergün'e inceleme başlatıldı.

Ergün’ün özellikle gençleri hedef aldığı sözde eğitimlerle aile bağlarını koparmaya teşvik ettiği ve umutlarını istismar ederek maddi kazanç sağladığı öne sürülüyor.

MAĞDUR KONUŞTU

Yeliz Ergün tarafından verilen eğitimlerle ilgili mağduriyet yaşadığını belirten H.K. (22), "Ergün'ün 'Mutlu ilişki, başarılı olmak, her şeyin sebebi annedir. Anne izin vermediği için biz onlara sahip değiliz. Ben şu an mutlu ve başarılı değilsem, işim yoksa bunların hepsi annem istemediği içindir, rahim alanından beni engellediği içindir.' söylemleriyle daha çok bağlandım.” dedi.

Kızının aldığı eğitimler sonucu Yeliz Ergün’ün yanında yaşamaya başladığını iddia eden baba F. Y. (45) ise “Ergün kendisinden 'kutsal rahibe' olarak bahsediyordu. Yeliz Ergün’ün evinde kaldığı ise bize duyum olarak geldi. 6 aylık kirası verilmiş bir villa ya da yalıda yaşıyormuş, kandırdığı çocukları da orada yatırıp kaldırıyormuş diye başka bir duyumda aldık.” diye konuştu.