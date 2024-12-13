"Spiritüel danışman" Yeliz Ergün'e inceleme: "Kendisinden 'kutsal rahibe' olarak bahsediyordu"
Sosyal medyada kendini "spiritüel danışman" olarak tanıtan Yeliz Ergün hakkında dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddialar üzerine hakkında inceleme başlatılan Yeliz Ergün, internet üzerinden 18 bin liraya "İçimizdeki Çocuk 2.0" isimli eğitimi satışa sunuyor ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda "Annenizle görüşmeyi keserseniz zengin olursunuz?" gibi ifadelerde bulunuyor. Eğitimleri aldıktan sonra kızının değiştiğini kaydeden bir baba, Ergün'ün kendisinden "kutsal rahibe" olarak bahsettiğini söyledi. Mağdurlar arasında intihar eden 16 yaşındaki bir kız çocuğunun olduğu da belirtiliyor.
"Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlıyım" diyerek kendisinin tarikat lideri olduğunu iddia eden Yeliz Ergün'e inceleme başlatıldı.
Ergün’ün özellikle gençleri hedef aldığı sözde eğitimlerle aile bağlarını koparmaya teşvik ettiği ve umutlarını istismar ederek maddi kazanç sağladığı öne sürülüyor.
MAĞDUR KONUŞTU
Yeliz Ergün tarafından verilen eğitimlerle ilgili mağduriyet yaşadığını belirten H.K. (22), "Ergün'ün 'Mutlu ilişki, başarılı olmak, her şeyin sebebi annedir. Anne izin vermediği için biz onlara sahip değiliz. Ben şu an mutlu ve başarılı değilsem, işim yoksa bunların hepsi annem istemediği içindir, rahim alanından beni engellediği içindir.' söylemleriyle daha çok bağlandım.” dedi.
Kızının aldığı eğitimler sonucu Yeliz Ergün’ün yanında yaşamaya başladığını iddia eden baba F. Y. (45) ise “Ergün kendisinden 'kutsal rahibe' olarak bahsediyordu. Yeliz Ergün’ün evinde kaldığı ise bize duyum olarak geldi. 6 aylık kirası verilmiş bir villa ya da yalıda yaşıyormuş, kandırdığı çocukları da orada yatırıp kaldırıyormuş diye başka bir duyumda aldık.” diye konuştu.
AVUKAT DEMİRER: YÜZLERCE BAŞVURU ALDIK
Avukat Melih Demirer de tek bir mağdur olmadığını konuyla ilgili yüzlerce başvuru aldıklarını belirtti.
Demirer şöyle devam etti:
"Çoğu mağdur, ailesiyle arasının bozulmasından endişe ediyor. Ayrıca Yeliz Ergün tarafından lanetleneceklerini ya da onunla baş edemeyeceklerini düşünerek şikayet etmekten imtina ediyorlar. Yeliz Ergün’den eğitim alanlar genellikle 18 yaşından küçük çocuklar. Ergün, yayınlarında çocukları ailelerinden uzaklaştırarak yalnızlaştırmaya çalışıyor. Eğitimlerinde, sürekli olarak annelerin çocukların enerjilerini aldığını, annesiyle yaşayan bir bireyin kendini gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını ve birey olabilmek için anneleriyle bağlarını kalıcı olarak kesmeleri gerektiğini telkin ediyor."
"İNTİHAR EDEN ÇOCUKLAR VAR"
Avukat Demirer, intihar eden mağdurlar arasında 16 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığını belirterek, "Bu çocuk, 15 yaşından itibaren 1 yıl boyunca Yeliz Ergün’den eğitim almış. Ergün’ün etkisiyle ailesini CİMER’e şikayet etmiş ve yurda yerleştirilmiş. Ancak yurtta intihar etmiş." dedi.
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