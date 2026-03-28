SPK süreyi uzattı. Açığa satış ve kredili işlemlere savaş önlemi devam ediyor
28.03.2026 20:48
Son Güncelleme: 28.03.2026 20:50
Sermaye Piyasası Kurulu'nun saval önlemleri devam ediyor.
Sermaye Piyasası Kurulu, İran Savaşı sonrasında aldığı önlemleri uzatma kararı aldı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Körfez ülkelerinin tamamına yayılmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu, piyasalarda derin bozulmaların önlemek için açığa satış yasağı ve kredili işlemlere uygulanan öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması süresini uzattı.
Önlemler 10 Nisan 2026 seans sonuna kadar devam edecek.