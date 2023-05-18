SPK'dan 26 siteye erişim engeli

SPK'nın 17 Mayıs 2023 tarihli bülteninde "Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları" başlığı altında yapılan açıklamada erişim engeli getirilen 26 sitenin web adresleri de yayımlandı.

SPK, erişim engeli kararını şu ifadelerle duyurdu:

"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda

adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası

uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."

SPK'nın erişim engeli kararı aldığı 26 site