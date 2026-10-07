SPK, Odine incelemesini tamamladı: 21 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesini tamamladı.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan karara göre, ODINE pay piyasasındaki işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 21 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Söz konusu madde, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, arz ve talepleri konusunda yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla gerçekleştirilen işlemleri düzenliyor.

21 İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK'nın suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiği kişiler şöyle:

Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız, Sezai Bekgöz, Ahmet Haluk Güner, Yasemin Yılmaz, Burak Poyraz, Cengiz Avcı ve Erdem Özkan.

TAMAMINA 2 YIL İŞLEM YASAĞI

Kurul, suç duyurusunda bulunulan 21 kişinin tamamı hakkında ayrıca Borsa İstanbul ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kararın, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesi ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında alındığı belirtildi.

16 KİŞİNİN LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

SPK ayrıca 21 kişiden 16'sının sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının, işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesini kararlaştırdı.

Lisansları iptal edilen isimler şu şekilde:

Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Ali Cesur, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz, Yasemin Yılmaz, Burak Poyraz ve Erdem Özkan.

Buna göre Rüstem Karakaya, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız, Ahmet Haluk Güner ve Cengiz Avcı suç duyurusu ve işlem yasağı kararında yer alırken lisans iptali listesinde bulunmadı.

BAZI İSİMLER DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMALARDA GÜNDEME GELMİŞTİ

SPK'nın ODINE kararındaki bazı isimler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce de gündeme gelmişti.

Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan daha önce yürütülen soruşturmalarda tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Adem Karatepe de ekim ayı başında yürütülen başka bir sermaye piyasası soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.