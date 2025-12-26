SPK’dan telefon dolandırıcılığı uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuruda bulundu.

Duyuruda, kendisini Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtan veya Kurul Başkanı, yöneticisi, personeli adını kullanıp, vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği bilgisi geldiği belirtildi.

Dolandırıcılık suçu kapsamına giren bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi uyarısı yapılan duyuruda, "Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler. '' ifadeleri kullanıldı.