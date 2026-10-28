SPK'dan yabancı finans kuruluşlarına ilişkin iddialara yalanlama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarındaki faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Kurul, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye'de fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek kârların ardından mevcut yatırım pozisyonlarını tamamen kapatarak portföylerindeki belirli sermaye piyasası araçlarını elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SPK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu iddiaların somut bilgi ve belgelere dayanmadığının tespit edildiği belirtildi.

"DÜZENLEMELER EŞ ZAMANLI PAYLAŞILDI"

Açıklamada, Kurul tarafından yürütülen düzenleme süreçlerine ilişkin iddialara da yanıt verildi.

Düzenlemelerin ilgili paydaşların görüşleri alınarak şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı.

SPK, taslak ve nihai düzenlemelerin yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bilgiye erişim açısından herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

Kurulun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek kârlar elde ettikten sonra çıktıkları, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir."