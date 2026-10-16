SPK'dan yeni kararlar: Hedef Portföy fonları olağan tasfiye sürecine dahil edildi

Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), yayımladığı yeni bültende, yatırım fonlarına yönelik soruşturma kapsamında Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecine ilişkin yeni kararını duyurdu.

Kurul, 17 Eylül'de tasfiyesine karar verilen Hedef Portföy fonlarının, 30 Eylül tarihli ve 64/1775 sayılı kararın kapsamından çıkarılmasına ve tasfiye işlemlerine başlanmasına karar verdi.



Böylece Hedef Portföy, ara ödeme kararından çıkarılmış ve olağan tasfiye sürecine alınmış oldu.

Söz konusu karar, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında yatırımcılara, nihai tasfiye sonucunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngörüyordu.

TASFİYEDE YENİ ESASLAR UYGULANACAK

SPK'nın yeni kararına göre Hedef Portföy fonlarının tasfiye işlemleri, A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy fonları için daha önce belirlenen esaslara göre yürütülecek.

Bu düzenleme kapsamında tasfiye sürecine öncelikle para piyasası fonlarından başlanacak. Fonlar, yatırımcı sayısı en fazla olandan en aza doğru sıralanarak tasfiye edilecek.

Tasfiye kapsamına girmeyen ancak alım satım işlemleri durdurulan fonların ise belirlenen koşullarda yeniden işleme açılması mümkün olacak.

YENİ YAPTIRIM KARARLARI

SPK ayrıca Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD) ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu.

Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, Vişne Madencilik hisselerindeki işlemler nedeniyle 22, Işıklar Enerji ve Yapı Holding hisselerindeki işlemler nedeniyle 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

TERA YATIRIM VE TERA PORTFÖY'E YENİ YASAK

SPK, Vişne Madencilik hisselerindeki işlemler nedeniyle Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve 22 kişinin de aralarında bulunduğu kişi ve şirketlere iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Karar kapsamında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Kadir Boy, İbrahim Bekçi ve Ayşegül Kaya'nın da aralarında bulunduğu isimler yer aldı.

İşlem yasağı ayrıca MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Dilim Bilişim Teknolojileri Perakende Ticaret AŞ'yi de kapsadı.

Şirketler açısından yasak, kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirilecek işlemlerle sınırlı tutuldu. Yaptırım, VSNMD paylarının yanı sıra borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl süreyle geçerli olacak.

IŞIKLAR HOLDİNG HİSSELERİNDE 15 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, Işıklar Enerji ve Yapı Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle de 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Bu isimler arasında Nusret Altınbaş, Mücahit Acaralp, Çetin Genç, Seyit Tahir Özek, Osman Saraç, Serdar Altınbaş ve Hakan Avdan da bulunuyor.

Kurul, söz konusu 15 kişinin yanı sıra Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye de IEYHO payları ve borsa işlemleriyle ilgili iki yıllık işlem yasağı getirdi.

Daha önce altı aylık geçici işlem yasağı getirilen Nusret Altınbaş, Mücahit Acaralp ve Çetin Genç'in mevcut yasak sürelerinin yeni iki yıllık süreden düşülmesine karar verildi.

21 KİŞİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

SPK, iki şirketin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılan toplam 21 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarını da işlem yasağı süresince iptal etti.

Bu kişilerden 12'si Vişne Madencilik, 9'u ise Işıklar Enerji ve Yapı Holding hisselerine ilişkin incelemelerde yer aldı.

Kurul ayrıca, hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katını, 500 bin liradan az olmamak üzere, karar tarihinden itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili hesabına yatırmaları gerektiğini hatırlattı.

FON SORUŞTURMASINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Vişne Madencilik hisseleri, Tera Portföy tarafından yönetilen fonların işlemleri nedeniyle daha önce de gündeme gelmişti.

Şubat 2025'te halka arz edilen şirketin hisseleri, takip eden aylarda sert yükseliş kaydetmiş, ardından önemli değer kayıpları yaşamıştı.

SPK, Ekim 2025'te Vişne Madencilik paylarındaki işlemler nedeniyle dönemin Tera Portföy yöneticileri Alper Öztürk ve Ayşegül Kaya'ya ayrı ayrı yaklaşık 8,9 milyon lira idari para cezası vermişti.

Eylül 2026'da derinleşen fon krizi kapsamında ise Tera Portföy'ün de aralarında bulunduğu şirketlerin yönettiği çok sayıda yatırım fonu tasfiye sürecine alınmış, sermaye piyasasındaki işlemler nedeniyle geniş çaplı adli soruşturma başlatılmıştı.

SPK, 28 Eylül'de yayımladığı başka bir bültende de Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisselerindeki işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Son bültenle birlikte Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji ve Yapı Holding paylarındaki işlemler de yeni suç duyuruları, işlem yasakları ve lisans iptallerine konu oldu.