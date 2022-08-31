SPK'nın ihbarı sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mine Tozlu Sineren’in iddiaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı.



Başsavcılıkça yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir."

Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.

