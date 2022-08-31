SPK'nın ihbarı sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), bir televizyon kanalında ortaya atılan iddialara ilişkin Mine Tozlu Sineren hakkında yaptığı ihbar sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Haberler - DHA 31.08.2022 - 17:04

SPK'nın ihbarı sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

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SPK'dan rüşvet iddiasına yanıt: Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusunda bulunulacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mine Tozlu Sineren’in iddiaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir."

Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.

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