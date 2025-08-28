Alemdağ Spor Kulubü Başkanı'na kafede kanlı infaz

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede silahlı saldırı meydana geldi.



Kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRGÜ TANIĞI: TARTIŞMA OLMADI



Olayı gören Bekir Kaya, "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım." dedi.

Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.



Polisin yaptığı araştırmada, Meriç'in 3 yıl önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü başkanlığı yaptığı ve bu kulübün son 3 sezondur faaliyetinin bulunmadığı belirlendi.