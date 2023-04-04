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Spor lisesi öğrencisi kalbine yenik düştü

Gümüşhane'de spor lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ahmet Ali Şatır, okul pansiyonunda televizyon izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Spor lisesi öğrencisi kalbine yenik düştü

'de spor lisesinde 12. sınıf öğrencisi olan Ahmet Ali Şatır (18), dün akşam okulun pansiyonundaki dinlenme odasında arkadaşlarıyla televizyon izlerken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülen ve geçirmesi nedeniyle kalbi duran Şatır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şatır’ın cenazesi bugün Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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