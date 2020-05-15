Spor salonlarında alınacak önlemler açıklandı (''Haziran'da açılacağına dair duyum aldık'')

Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan spor salonlarının açılması halinde alınacak önlemlerin hazırlandığı duyuruldu.



Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu As Başkanı Koray Girgin, konu ile ilgili olarak, ''Pandemi kurulunun, fitness salonlarının önümüzdeki Haziran ayı içinde açılmasıyla ilgili karar alacağı yönünde duyum aldık'' diyerek alınacak önlemleri hazırladıklarını açıkladı.

ÖDEMELER TEMASSIZ YAPILACAK

Yeni dönemde spor merkezlerine 10 metrekare başına bir kişi alınacak. Bu bir spor salonunun yüz ölçümüyle doğru orantılı olacak. Örneğin bin metrekare bir spor merkezine en fazla 60 ila 90 dakikalık zamanlar içinde 100 kişi alınabilecek.

Girişte temassız ateş ölçerle vücut ısısı ölçülüyor. Telefonuna gelen barkotla temasız şekilde gişeden geçecek.

Bu dönemde nakit para akışını kaldırıyoruz. Üyeler ödemeleri temassız kredi kartıyla yapacak.



SOYUNMA ODASINA TEK KİŞİ ALINACAK

Girgin, ayrıca salonda görevli personelin, gelen müşterilere önce hijyen kurallarını anlatacağını, daha sonra soyunma odasına yönlendireceğini aktardı.



Üyelerin soyunma odalarına birer birer alınacağı bilgisini veren Girgin, "Yeni dönemde, duş, havuz, SPA gibi alanları kullanmıyoruz. Üyelere, çalıştığı alete havluyu serme, eldiven takma ve maskesiyle sporunu yaptıktan sonra salonda bulunan dezenfektanlarla çalıştığı yeri temizleme zorunluluğu getiriyoruz." bilgisini paylaştı.

KARDİYO CİHAZLARI ARASI BOŞLUK OLACAK

Koray Girgin, sosyal mesafe kuralları gereği kardiyo cihazlarının biri dolu biri boş olacak şekilde çalıştırılacağını, fitness ekipmanları arasında ikişer metre boşluk bulundurulacağını belirtti.

KLİMAYA İZİN VERİLMEYECEK

Havalandırmanın sürekli çalıştırılacağını, bu sistemin bulunmadığı spor merkezlerinde kapıların, pencerelerin açık olacağına değinen Girgin, "Bunun yanı sıra yeni dönemde klima kullanmaya izin vermiyoruz. Kafeterya gibi alanlarda sıcak satışın dışında oturma izin verilmeyecek. Yeni dönemde gruplar halinde insanlar alındıktan sonra grup değişiminde yarım saat ara verilerek salonumuz yeniden dezenfekte edilecek" diye konuştu.

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