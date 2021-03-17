Spor salonunda 45 kişiye corona virüs bulaştırdı

Trabzon'da rahatsızlanmasına rağmen spor salonuna gitmeye devam eden bir kişi, 45 kişiye corona virüs bulaştırdı. Spor salonunun faaliyeti durdurulurken bu kişilerle temaslı olan 93 kişi de karantinaya alındı.

NTV Haber 17.03.2021 - 10:19

Spor salonunda 45 kişiye corona virüs bulaştırdı
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Rahatsızlanmasına rağmen spor salonuna gitmeye devam etti, 45 kişiye corona virüs bulaştırdı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 5 gün önce Ankara'dan Trabzon'a dönen bir kişi rahatsızlandı, buna rağmen spor salonuna gitmeye devam etti.

Rahatsızlığı artınca hastaneye başvuran bu kişinin, corona virüs testi pozitif çıktı.

45 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI, 93 KİŞİ DE KARANTİNADA

Bunun üzerine spor salonundaki antrenörlere ve diğer üyelere de test yapıldı. 45 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi.

Onlarla temaslı olan 93 kişi de karantinaya alındı. Spor salonunun faaliyeti durduruldu.

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