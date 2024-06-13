Spor salonunda dehşet: Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti

Ankara'da bir spor salonunda aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. İkiliden biri tabancayla vurularak hayatını kayberken, diğeri ise gözaltına alındı.

Spor salonunda dehşet: Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti

'nınn Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda F.S., aralarında daha önceden husumet bulunan F.O.'nun spor salonuna geldi.

İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.S. yanında bulundurduğu tabancayla F.O.'ya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği F.O. kanlar içerisinde yere yığıldı. F.S. ise olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Spor salonunda bulunanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı F.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.O. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. F.O. ise hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Silahlı saldırgan F.S. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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