Spor salonunda şiddet skandalı: Otizmli çocuğu defalarca tokatladı

Antalya'da otizmli çocuklara yönelik hizmet veren spor salonunda otizmli bir çocuğa şiddet uygulandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, geçen yıl aralık ayında Alanya'da kaydedildi.

İddiaya göre, Rus uyruklu otizmli bir çocuk, spor salonunda görevli olduğu öğrenilen A.M. tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz bırakıldı.