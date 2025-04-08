Spor salonunda şiddet skandalı: Otizmli çocuğu defalarca tokatladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otizmli çocuklara yönelik hizmet veren spor salonunda görev yapan bir eğitmen, bir çocuğa şiddet uyguladı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
Antalya'da otizmli çocuklara yönelik hizmet veren spor salonunda otizmli bir çocuğa şiddet uygulandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, geçen yıl aralık ayında Alanya'da kaydedildi.
İddiaya göre, Rus uyruklu otizmli bir çocuk, spor salonunda görevli olduğu öğrenilen A.M. tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz bırakıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, eğitmenin bir çocuğa saldırdığı görüldü.
Hızla yayılan görüntüyle ilgili olarak Alanya İlçe Spor Müdürlüğü görevlileri tarafından inceleme başlatıldı.
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