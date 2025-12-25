Sporda FETÖ operasyonu | TFF eski Başkanvekili Arıboğan için adli kontrol talebi

Sporda FETÖ operasyonu başlatıldı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.



TFF eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Voleybol Federasyonu eski Başkanı Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve TFF eski Genel Sekreteri Ebru Köksal polis eşliğinde ifadeye çağrıldı.



Bu isimlerin FETÖ terör örgütü üyesi Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüzlük yaptıkları öne sürülüyor. Şüpheliler adliyede savcıya ifade verdi.

Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm ise serbest bırakıldı.



Arıboğan 2008 yılında TFF başkanvekilliği görevine getirilmişti.



Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."