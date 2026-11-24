Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Kasım Spotify erişim sorunu
24.11.2026 15:26
Spotify’a erişim sorunu yaşanıyor.
Dünyanın en popüler dijital müzik ve podcast platformu Spotify’da 24 Kasım 2026 Salı öğle saatlerinden itibaren kullanıcıları etkileyen bir erişim sorunu yaşanmaya başladı.
Spotify'da erişim sorunu yaşayan binlerce kişi, sosyal medya üzerinden sorgulamalara başladı.
Sosyal medyada kullanıcılar hesaplarından otomatik olarak çıkış yapıldığını, yeniden giriş yapmak istediklerinde ise "Bir sorun oluştu, tekrar dene" uyarısıyla veya hesaplarının bulunamadığına dair hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor.
SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Dijital müzik platformu Spotify'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar hesaplarına girememe hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.
Kullanıcılar Downdetector üzerinden hata raporu göndermeye devam ediyor.
Downdetector'e göre 24 Kasım güncel verilerinde de saat 14.10 itibarıyla Spotify erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.
SPOTİFY'DAN AÇIKLAMA
Spotify, sosyal medya hesabı X üzerinden kullanıcıların yaşadığı sorunla alakalı açıklamalarda bulundu.
Spotify açıklamasında, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" dedi.
13 dakika süren çalışmanın ardından ise tekrar bir açıklama yaparak, hatanın düzeltildiğini belirtti.