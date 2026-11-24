Spotify 'da erişim sorunu yaşayan binlerce kişi, sosyal medya üzerinden sorgulamalara başladı.

Sosyal medyada kullanıcılar hesaplarından otomatik olarak çıkış yapıldığını, yeniden giriş yapmak istediklerinde ise "Bir sorun oluştu, tekrar dene" uyarısıyla veya hesaplarının bulunamadığına dair hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor.

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Dijital müzik platformu Spotify'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar hesaplarına girememe hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.