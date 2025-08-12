Spotify Türkiye editörlerine rüşvet soruşturması iddiası

Dünyanın en büyük dijital müzik platfromu Spotify’ın İsveç'teki genel merkezinin, Türkiye’de görev yapan editörlerle ilgili soruşturma başlattığı iddia edildi.

Spotify Türkiye editörlerine rüşvet soruşturması iddiası

Platform yetkilileri, uzun süredir devam eden şikayetlerin ardından harekete geçti.

Müzisyenler arasında ayrımcılık yapıldığını savunan bazı sanatçı ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerindeki görünürlüğün adaletsiz olduğunu savunarak şikayette bulunmuştu. Ayrıca popüler dinleme listelerinin oluşturulmasında rüşvet iddiaları ortaya atıldı.

İsveç genel merkezi de editörlerine soruşturma başlattı.

Tartışmaların odağındaki platform hakkında 4 Temmuz'da Rekabet Kurumu da adil rekabet ortamına ayrkırı davrandığı gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurmuştu.

SPOTIFY AÇIKLAMA YAPTI

Şirketten yapılan açıklamada; editörler ve müzik ekipleriyle ilgili haberlerin doğru olmadığı, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında işbirliğine devam edildiği bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...