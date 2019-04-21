Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybeden Yiğit Ali Çavuş ve Serhan Selçuk Nariçi'nin acı haberlerine ailelerine ulaştı.

Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş ile bu sabah kahvaltı yapmak üzere Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki bir otele gitti. İki arkadaş kahvaltı yaptıkları sırada teröristlerin düzenlediği bombalı saldırılarda hayatını kaybetti.

Yiğit Ali Çavuş'un vefat haberi, Kadıköy'de yaşayan ailesine ulaştı. Büyük üzüntü yaşayan aileyi yakınları teskin etmeye çalışıyor.

Baba Mehmet Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun özel bir şirkette mühendis olarak görev yaptığını söyledi.

Yiğit Ali Çavuş'un babası

Oğlunun sabah arkadaşıyla kahvaltıya gittiği sırada saldırıların gerçekleştiğini dile getiren Çavuş, "Pırıl pırıl bir çocuktu, İTÜ'yü onur derecesiyle bitirdi, iki dil biliyordu. Ülkesi için başarılı bir çocuktu, yani böyle insanlara nasıl kıyıyorlar." ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aradığını dile getiren Çavuş, gerekli talimatları verdiğini ve cenazenin en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini söylediğini aktardı.



"GENCECİK OĞLUMU TERÖRE KURBAN VERDİM"



Özel bir şirkette elektrik-elektronik mühendisi olarak görev yapan Serhan Selçuk Nariçi'nin ölüm haberi ise Dışişleri Bakanlığı ile Kolombo Büyükelçiliği'nden Gölbaşı'nda yaşayan ailesine telefonla iletildi. Çocuklarının ölümünü öğrenerek yasa boğulan Nariçi ailesi fertleri acı haberin ardından Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerine Türk bayrağı astı.



Emekli memur olan baba Mehmet Nariçi, oğlunun öldüğü terör saldırısını lanetlerken, birçok yetkilinin kendisini arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi. Mehmet-Gönül Nariçi çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Serhan Selçuk Nariçi'nin Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Afganistan, Azerbaycan, Moritanya'da çalıştığı ve son olarak da 3 yıldır Sri Lanka'da bulunduğu belirtildi.



Serhan Selçuk Nariçi'nin babası

Oğlunun ölüm haberiyle sarsılan baba Mehmet Nariçi, "Oğlum mezun olduktan sonra çalışmaya başladı. Hep yurt dışında çalışıyordu. Daha önce Afganistan, Azerbaycan, Moritanya ve 3 yıldır da Sri Lanka'daydı. Bu sabah terör saldırısında kendisini kaybettik. Ölüm haberini Dışişleri Bakanı ile Kolombo Büyükelçisi arayarak ilettiler. Birçok kurum ve kuruluştan yetkili telefonla başsağlığı dileklerini iletip, acımızı paylaştı. Gencecik oğlumu teröre kurban verdim. Bu saldırılar sona ersin, artık kimse teröre kurban gitmesin" dedi.



Asfalt Mahallesi'ndeki taziye evinde taziyeleri kabul eden yakınlarının teselli ettiği baba Mehmet Nariçi ile akrabaları, terör saldırısı kurbanı mühendisin cenazesinin gelmesinin ardından Gölbaşı'na defnedeceklerini belirtti.