Stadyumda evlilik teklifi: Bordoma beyaz olur musun?

Bursa'da İnegölspor taraftarı Mehmet Yavuz (29), bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özlem Uslu'ya (25) hayalindeki sürpriz evlilik teklifini stadyumda yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve fanatik İnegölspor taraftarı olan Mehmet Yavuz, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Özlem Uslu'ya evlilik teklifi için arkadaşlarıyla İnegöl İlçe Stadı'nda bir organizasyon düzenledi.

Yavuz, Uslu'yu arkadaşlarıyla tanıştırma bahanesiyle stadyuma getirdi.

Çifti meşale ve havai fişekle karşılayan Yavuz'un arkadaşları "Bordoma beyaz olur musun?" pankartı açtı.

Uslu, sevgilisinin evlenme teklifini kabul etti. Cevabın ardından genç çift, çiftetelli oynadı.



Heyecanını anlatan Mehmet Yavuz, "Bana destek veren arkadaşlarım, İnegölspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan beri bu stattayım. Evlilik teklifi için en güzel yerin burası olduğunu düşündüm. Bir hafta bu sürpriz için çalıştım ve mutluyum" dedi.



Özlem Uslu ise "Böyle bir şey beklemiyordum. Şaşırdım. Çok güzel oldu. Evet cevabını verdim" diye konuştu.