Stadyumda istifa polemiği

11 ili vuran 2 büyük depremin ardından hafta sonu oynanan süper lig maçları, yeni bir tartışma başlattı.

Önce Fenerbahçe- Arabam.com Konyaspor ardından da Beşiktaş- Fraport TAV Antalyaspor maçında tribünlerden "hükümet istifa" sloganları yükseldi.

BAHÇELİ BEŞİKTAŞ ÜYELİĞİNDEN AYRILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu durumu "sorumsuzluk ve şuursuzluk" olarak nitelendirdi ve Beşiktaş üyeliğinden de ayrıldı.

Bahçeli, maçların ya seyirsiz ya da gerekli tedbirler alınarak oynanması için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da o sloganlara tepki var.

Soylu, siyaset yapmak isteyenler için seçimi işaret ederek "Herkes meydana çıksın siyaseti yapsın ama spor alanlarını siyaset alanlarına çevirmek isteyenler de devletin ve milletin STK'ların ortaya koyduğu çabaya kulaklarını versinler." dedi.

"MAKSATLI PROVOKASYON"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, o sloganlar için "maksatlı provokasyon" ifadesini kullandı.

"Spor sahaları siyaset alanları değildir. Sporu siyasete alet etmenin birlik ve beraberliğe ket vurmaktan başka bir neticesi de yoktur." ifadelerini kullanan Bakan Kasapoğlu, provokasyonlara izin vermeyeceklerini belirterek "Bu acı felaketin yaralarını, yüzyılın dayanışmasıyla sarmaya devam edeceğiz." dedi.